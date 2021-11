Veronika Zadini inauguratsiooniloeng: kuidas seni nähtamatud ja mõõdetamatud protsessid jälgitavaks muuta

Alates sellest aastast on Eesti Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) assotsieerunud liige. CERN on üks tuntumaid ja mõjukamaid teaduskeskusi maailmas, inspiratsiooniallikas uutele teadlaste ja inseneride põlvkondadele, aga üllataval moel ka meie igapäevaelu mõjutaja – üks sealse töö (kõrval)tulemustest on muuseas internet.

CERN-i üks tuntumaid tegevusvaldkondi on fundametaalfüüsika. Just CERN-is leiti hiljuti eksperimentaalne kinnitus Higgsi bosoni eksisteerimisele. Aga kuidas siis tegelikult jõuda selleni, et mõõta ja kinnitada fundamentaalses teoreetilises füüsikas ennustatut? Kuidas luua vastav tehnoloogia ja mil moel tuua see tagasi meie igapäevaellu?

Üheks vastuseks on CERN-i teine tuntud «kaubamärk» – osakestekiirendid. Üks nende seadmete suuremaid probleeme on aga elektrilised läbilöögid – mikromõõtmetes välgud, mis tekivad tugevaid elektrivälju rakendavates seadmetes. See saladuslik nähtus algab mõnelt aatomilt, kestab ääretult lühikest aega ning kahjustab materjali silmaga nähtavas suurusjärgus, hävitades kõik mõõdetavad ja eksperimentaalselt jälgitavad põhjused, mis võimaldaksid mõista selle protsessi olemust.

Inauguratsiooniloengul räägib Veronika Zadin, kuidas võimaldada seni nähtamatutel ja mõõdetamatutel protsessidel muutuda jälgitavaks – mõõta mõõtmatut ja näha nähtamatut. Nimelt suudavad arvutuslik füüsika ja materjaliteadus muljetavaldaval moel kombineerida teoreetilise ja eksperimentaalse maailma, luues täiesti uue kontseptsiooni: arvutusliku eksperimendi. «Arvutisimulatsioonid on ilma kahtluseta tänapäeva teaduse kõige põnevam osa. Loengul kuulebki, kuidas need on rakendatud ühe maailma põnevaima eksperimendi teenistusse,» sõnas ta.