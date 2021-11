AK ⟩ Käbi ei kuku kännust kaugele: teadlased otsivad iseloomu ja käitumise geneetilisi juuri

Mida enam me õpime selle kohta, kuidas isiksuseomadused eri eluvaldkondades avalduvad, seda enam on näiteks arstidel, psühholoogidel, treeneritel, juhtidel või isegi poliitikutel võimalik aidata inimestel teha oma iseärasustega arvestavaid valikuid. FOTO: Shutterstock

Teadlased on isiksuseomaduste kohta juba palju õppinud: kuidas neid mõõta, kust need tulevad ja kui palju inimeste elukäiku mõjutavad. Aga endiselt on suuresti teadmata, millised elukogemused ja geenid isiksuseomadusi kujundavad või kuidas isiksuseomadusi arukate otsuste tegemisel kõige paremini arvesse võtta. Eestis on alanud ainulaadne põhjalik geenivaramu isiksuse uuring, mis püüab neile ja paljudele teistele küsimustele senisest täpsemaid vastuseid anda. Uuringus on võimalik osaleda kõigil geenidoonoritel ja igale osalejale antakse tagasisidet tema isiksuse kohta.