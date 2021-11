AK ⟩ Viguriga kaardid: pimedad ööd

«Ööd on siin mustad,» lausus Truffaldino 30 aastat tagasi. Päevad lähevad taas pimedamaks ja veedame rohkem aega lambivalgel. Lambivalgust näeb koguni kosmosest ja seda tuleb pidevalt juurde. Tänasel kaardil võrdleme öise valgusreostuse muutust 2012. ja 2020. aasta novembriööde vahel. Oranžikad toonid näitavad alasid, mis on 2020. aastaks muutunud heledamaks. Silma hakkavad pea kõik suuremad linnad, kuid ka tomati- ja kurgikasvatused – näiteks hõõgub Tallinnastki intensiivsemalt vähem kui 10 000 elanikuga Närpio linn Soomes. Valgusreostuse lisandumine suuremate linnade ümber peegeldab ka sealset valglinnastumist. Lillakaid toone, kus viimase kaheksa aasta jooksul on pimedamaks läinud, on vähe. Kaardil toodud pimenenud aladest on tähelepanuväärseim Minsk. Naaberriikide suurlinnadega võrreldes tuleb selgesti välja Eesti hõre asustus. Silma hakkab ka Peterburi ja Moskva vaheline uus maantee, mis valmis 2019. aastal ja on täies ulatuses valgustatud.