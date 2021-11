Ivermektiin võib ehk aidatagi Covid-19 vastu, aga te ei taha teada, millistel võimalikel lisatingimustel

Ivermektiin on teada ja kasutusel, kui parasiite tappev ravim. Selle mõju on püütud Covid-19 ravimina näidata sellest hetkest alates, kui selgus, et katseklaasikatses tappis märkimisväärne ivermektiinikogus Sars-CoV-2 viirust. Selle mõju Covid-haigetele on püütud korduvalt näidata, kuid uuringud ning ülevaated on seni andnud pigem vastuolulisi tulemusi. On andmeanalüüse, millest kumab läbi lootustandvaid järeldusi. Veidi süvenenult ilmneb aga üks hämar ja judinaidtekitav pool, mis näib olevat kahe silma vahele jäetud.