KESKKONNAKONVERENTS ⟩ «Elurikkus ja kliima muutuvas maailmas»

Tänaste teadmise kohaselt on Maa kliima inimesele sobilik ennekõike muude eluvormide leviku ja koosmõju tõttu. Laiemas plaanis on asjad nii, et just elu on see, mis hoiab Maa pinnatemperatuuri madalamal sellest, milline see oleks, kui siin ei oleks suurel hulgal fotosünteesivaid taimi ja vetikaid. Kui puuduksid kõik teised eluvormid ning aineringe oleks erinevate liikide mõttes vaesem.