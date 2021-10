New Scientist ⟩ Kliimakonverents COPutab G20 riikide südametunnistusele

Küsimus on selles, millise poole me valime. Kas valime turvalise tuleviku sellise kliimaga, mis on enamuse viimase 10 000 aasta vältel toimunuga võrreldav ning võimaldab inimkonnal edasi kesta? Või jätkame liikumist suunas, kus maailmamere tase aina tõuseb , äärmuslikud ilmastikuolud muutuvad üha sagedasemaks ning metsikust loodusest saab järjest suurem haruldus – lisaks veel mõõtmatu mõju tulevaste põlvkondade heaolule?

Pärast aastaid kestnud keerulisi kõnelusi on kõik asjaosalised huvitatud kohtumise õnnestumisest, mis iganes selle tulemus ka ei oleks. Aga milline peaks see tulemas olema selleks, et see oleks meile ja meie planeedile tõeliselt hea?