Eestis loodi terrorirünnakute ohvrite päästmiseks uudne lahendus

«Enim on terroristide sihiks avalikud ja suurte rahvahulkadega kohad, näiteks kaubanduskeskused ja lennujaamad, kus päästeoperatsioonide jaoks kriitilise info hankimine on aeganõudev ning sellele probleemile otsisimegi uurimisgrupiga lahendust,» loetles Alam, kes juhtis Eesti, Itaalia ning Pakistani teadlastest ja ekspertidest koosnevat meeskonda.

Lisaks toimus koostöö Pakistani riigiasutuse ja ülikoolidega Pakistanist, Itaaliast ja Suurbritanniast, kus töö uute teadmistega jätkub. «Loodan väga, et nii teadlased kui ettevõtjad saavad selle projekti tulemustest kasu. Lisaks sellele, et Rantelon kaalub projekti tulemuste kasutamist enda arendustes, kajastuvad projektist saadud teadmised ja oskusteave kolme ülikooli õppekavades, magistri- ja doktoritöödes. Projektis kogutud andmed ja rakendused on avatud kõigile, et neid edasi arendada,» kinnitas Alam.