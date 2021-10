Ajakiri National Geographic lõpetab eestikeelsena ilmumise

National Geographic Eesti vastutav väljaandja Rain Väät ütles, et kõik tellijad, kellel on kehtiv ajakirja National Geographic Eesti tellimus, saavad igakuise põhiajakirja asemel edaspidi mahukaid temaatilisi eriväljaandeid, millest esimene ilmub 2022. aasta veebruaris, teine aprillis ja nii igal teisel kuul.

Väät ütles, et kuus eriväljaannet, mis aastas ilmuma hakkavad, vastavad laia lugejarühma vajadusetele ning tänu sellele saavad nad laiendada oma auditooriumit ja tugevdada temaatiliste eriväljaannete positsiooni turul.

National Geographic Eesti tähistab tänavu kümnendat tegevusaastat. 2011. aasta oktoobris eestikeelsena lugejateni jõudnud National Geographicu igakuisele põhinumbrile lisaks on välja antud temaatilisi eriväljaandeid, samuti NG ristsõnaväljaandeid. National Geographicu väljaandja Eestis on meediaettevõte AS Äripäev.