AK ⟩ Viguriga kaardid: viinakuu

Siinsele kaardile oleme kokku kogunud erisuguseid alkohoolseid jooke tootvad ettevõtted. Enim on käsitööõlle tootjaid, neid on Eestis umbes poolesaja ringis. Mõned neist majandavad väga väikeste mahtudega ja poelettidelt on nende toodangut raske leida. Samas on meil ka käsitööõllede tootjad, kelle puhul käsitööst me enam rääkida ei saa. Kange alkoholi puhul on meil tootjaid, kes destilleerivad oma joogid ise. Paljud ettevõtted kasutavad aga jookide tootmiseks juba valmis tehtud piiritust. Veinide ja siidrite puhul on tooraineks sageli mitmesugused kodumaised saadused.