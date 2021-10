See on tõepoolest ainus viis, et Eesti haiglad saaksid abistada nii Covid-19sse haigestunuid kui ka neid, kes ootavad oma korralist ravi. Vaktsineerimine on kõige turvalisem viis pandeemiast pääsemiseks. Koos koroonaviiruse levikuga levib üha enam ka mitmesuguseid müüte SARS-CoV-2-vastaste vaktsiinide kohta. Meedias kõlab väited vaktsiinide ohtlikkusest. Teaduslik arutelu vaktsiinide ja vaktsineerimise olemuse üle on vaieldamatult vajalik.