Markus Vetemaa: Läänemere seisund annab põhjust ettevaatlikuks optimismiks

Ega me täpselt teagi, kui palju kala toona välja püüti. 1998. aastal oli Väinameres ahvenaga täielik madalseis. Kui kadus kala, kadus aga ka kalandus ja kalameesteks hakanud pöördusid tagasi endiste ametite juurde. Nüüdseks on probleem lahenenud, sest see oli otseselt seotud toonase poliitilise ja majandusliku olukorraga: järsku läks turg lahti ja kala sai hea hinnaga eksportida.

Teine pool on looduslike tingimuste muutumine, ja selle kohta on parim näide jällegi juba nimetatud merisiig. Paar aastat tagasi jaotati see liik kaheks eri liigiks: meres ja magevees kudevaks siiaks, kes on bioloogiliselt täiesti erinevad. Omavahel nad ei segune, ainult väliselt on sarnased. Kui kunagi domineeris Läänemeres meie enda meres kudev siig, siis praeguseks on selle varu kahanenud mitukümmend korda. 1960. aastatel hakkasid siiavarud vähenema aktiivse püügi tõttu – just siis võeti kasutusele tehismaterjalist võrgud, mis ei lagunenud enam nii kergesti ega vajanud sellist hooldust kui linasest võrgud –, aga sellele lisandus peagi eutrofeerumine, mis tähendas, et siiavarud ei saanud taastuda.

Merisiig on muidugi selline liik, keda mõjutab veel üks kahjulik areng, nimelt kliima soojenemine. Kui need kaks tegurit on koos, siis on asi eriti halb. Siig koeb nimelt hilissügisel, novembri paiku, madalasse vette, ja talle on oluline, et veele tekiks kiiresti jääkate, sest selle all ei ole torme. Tormiga hakkab laine marja rullima ja kui põhjas on troofsuse tõttu tekkinud muda, siis künnab laine selle muda üles, mari mattub mudasse, kus pole hapnikku, ja hävib.

Selliseid talvi, kus meil tekib novembris-detsembris püsiv jääkate, tuleb ette järjest vähem. Isegi kui see hilissügisel korraks tekib, siis sulab see enne märtsi-aprilli ära, ja sellest pole kasu, sest siiamari koorub alles kevadel. Mõni aasta tagasi oli paar head talve ja tänu sellele on veel kohalikku siiga elus, aga kui me vaatame tulevikku – kui kliima soojeneb ja troofsuse olukord ei parane, siis on tulevik siia jaoks kaunis trööstitu.

Seega on merisiig kõige esimene kala, kelle kohta võib öelda, et ta on meie vetest kadumas Läänemere keskkonnaseisundi halvenemise tõttu. Kui nüüd kalurid ütlevad, et mis jutt see on, siiga on ju küll ja küll, siis see siig, keda me praegu valdavalt Läänemerest, eriti Soome lahest püüame, on hoopis jões kudev siig, kes sigib Soomes. Geneetilise mitmekesisuse seisukohalt on meres kudeva siia kadumine suur probleem.

Osale kaladest ilmselt soe vesi hoopiski meeldib?