Ain Kallis ilmast ja muusikast

«Sa ei pea olema ilmamees, et teada, kust tuul puhub,» deklareeris Bob Dylan ühes oma laulus. Ja ei pea olema helilooja, et aru saada ilmanähtuste mõjust muusikuile. Muide, just kasvamine heitliku ilmastikuga Minnesota osariigis olevat avaldanud suurt mõju Dylani mõttemaailmale: «kas tõesti teab vastust üksnes tuul», nagu kõlas tema vast kõige kuulsamas laulus.

Meteoroloogiline muusika

Muusika ja ilmastikunähtuste vahelisi seoseid on uuritud märksa vähem kui selle seoseid maalikunstiga (vt «Ilm ja kunst», Horisont 1/2017). Brittide meteoroloogiaselts avaldas 2011. aastal kahe meteoroloogi, Karen L. Aplini ja Paul D. Williamsi uurimuse «Meteoroloogilistest nähtustest Lääne klassikalises orkestrimuusikas». Lähemalt analüüsiti 35 teost, alates Vivaldist ja lõpetades Maxwell Daviese «Antarktika sümfooniaga» aastast 2000. Tuli välja, et kõige populaarsemad ilmastikunähtused «tõsises» muusikas on tormid, nii tavalised kui ka võimsad äikeserajud. Esimesi esindasid nimekirjas näiteks sümfoonilised poeemid – Sibeliuselt «Tapiola» ja Tšaikovskilt «Torm» (Shakespeare’i ainetel), samuti Vivaldi kontsert «Torm merel».

Selleks et mitmetes teostes äikese mürinat kuulda, ei pea olema muusikaharidusega. Kõuekärgatusi ja -kõminat kostab eriti kujundlikult Beethoveni sümfoonia nr 6 «Pastoraalne» neljandas osas, mille pealkirjakski on helilooja pannud «Äike. Torm», samuti Rossini ooperi «Wilhelm Tell» avamängus. Kel on mahti vaadata-kuulata viimast lugu YouTube’ist – esimene pikseaksatus käib umbes neljandal minutil.

Parimaks tormi kujutavaks heliteoseks on nimetatud Richard Straussi «Alpi sümfooniat». Selles võib kuulaja ette kujutada päevapikkust teekonda mägedes. Pärastlõunal (sümfoonia 37. minutil) tabab matkajaid tugev äikesetorm. Selle esitamiseks on orkestris ette nähtud kümme löökriista: trummid, timpanid, tamtamm, kõuemürin ehk lastra (suur metalltahvel, mida lüüakse trummipulkadega) ja tuulemasin. Peale selle orel.

Ravensburgi kontserdimaja 20. sajandi algusest pärit tuulemasin. FOTO: Andreas Praefcke, CC BY 3.0, Wikimedia Commons

Muide, kõrgel mägedes on äike päris kohutav elamus, eriti kui juuksed elektriseeruvad ning alpikirka hakkab sädemeid pilduma.

Kui pikset oleme vast kõik ise imiteerinud plekitahvleid väristades, siis tuulemasin on suur vändaga trummel, mille pöörlemisel tekib riide ja puidu hõõrdumisel tuult meenutav heli. Seda riistapuud on oma teostes kasutanud väga paljud heliloojad, näiteks Wagner, keda on nimetatud ka muusikust meteoroloogiks – sedavõrd hästi on ta suutnud ilmastikunähtusi helikeeles väljendada –, ning Rossini («Sevilla habemeajaja») või Ravel («Daphnis ja Chloe»). Suure tuulemasina väntamist pole peljanud ka kerge muusika loojad, nagu Pink Floyd ja The Beatles.

Üks meie oma helilooja – Veljo Tormis – on aga ilma ja muusika ühendanud juba pealkirjas, see on «Pikse litaania», teos meeskoorile ja suurele trummile!

Klimatoloogiline muusika