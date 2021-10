Bioloogide peavalu: kuidas klassifitseerida liike

Alternatiive jagub, probleeme on igal pool

Feneetiline taksonoomia, mis üritab organisme klassifitseerida nende üldise sarnasuse alusel, ei ole tänapäeval enam tõsiselt võetav, kuna teooriavabalt võivad kaks organismi olla omavahel lõpmatutel viisidel sarnased või erinevad. Evolutsiooniline taksonoomia, millel Linné taksonoomia moodne variant näib enim põhinevat, võtab arvesse nii organismirühmade põlvnevussuhteid kui ka nende evolutsiooni käigus kujunenud sarnasuste ja erinevuste määra.

Järjest enam populaarsust koguv fülogeneetiline ehk kladistlik taksonoomia aga sätestab, et ainsad looduses esinevad reaalsed taksonoomilised üksused on monofüleetilised rühmad, mis koosnevad ainult vanemrühmast ning kõigist selle vanemrühma järglasrühmadest.

Praegu üldtunnustatud bioloogilises klassifikatsioonis leidub üksusi, mis kladismi kohaselt reaalsed monofüleetilised üksused ei ole. Üks selline tuntud näide on roomajate klass: sellest on omaette klassina välja jäetud linnud, kes ometi põlvnevad roomajatega samast vanemrühmast. Kuna roomajate klass ei kätke kõiki sama vanemrühma järglasrühmi, pole tegu monofüleetilise, vaid parafüleetilise grupiga. Roomajate ja lindude vahel on taksonoomiline eristus tehtud evolutsioonilise taksonoomia põhjal ehk arvesse on võetud seda, et linnud on evolutsiooni käigus arenenud roomajatest palju erinevamaks, kui seda on roomajad omavahel.

Nende kahe taksonoomia vastuolu ei tähenda tingimata seda, et alati tuleks õigus anda kladismile: on olukordi, kus võib olla pragmaatilisem ja informatiivsem rakendada osaliselt sarnasuse järgi moodustatud üksusi kui pelgalt põlvnevussuhteid kajastavaid monofüleetilisi gruppe. Viimased võivad mõnes teoreetilises kontekstis olla üsna ’tühjad’: kui neid moodustavad omavahel suuresti erinevate organismide rühmad, ei saa nende kohta alati kuigi huvitavaid ja sisukaid üldistusi teha.

Samas, kuna moodne bioloogiline taksonoomia peab vähemalt osaliselt arvesse võtma evolutsioonilisi põlvnevussuhteid, seavad kladistliku meetodi rakendamise komplikatsioonid Linné hierarhilise taksonoomia raames kahtluse alla selle, mil määral viimane üldse evolutsioonibioloogia konteksti sobitub.

Evolutsiooni käigus jaguneb elupuu ühtesoodu aina uuteks harudeks. Kui kladistid tahavad seda harunemist klassifikatsioonis kajastada, tähendab see üha uute hierarhiliste tasandite lisamist juba eksisteerivatele. Aga pragmaatiliselt ei ole otstarbekas selliseid tasandeid aina lisada ning kui sama kategooria taksonitel ei pruugi palju ühist olla, on see ka reaalsuse kajastamise seisukohast küsitav.

Mida rohkem me teame, seda keerulisem on klassifitseerimine

Problemaatiline on ka taksonite hierarhilise positsiooni muutmine uute andmete, näiteks fossiilsete leidude tõttu. Kui leiame, et varem liigiks peetud takson on tegelikult perekond, tuleb kõik antud haru taksonid ülespoole nihutada, st enne perekonnaks peetud taksonist saab hõimkond jne. See tähendab segadust ka taksonite hierarhilist kuuluvust väljendavas nimepanekus: kaheosaline liiginimetus tuleb asendada perekonnanimetusega, eri sufiksid asendada teistega jne. Veelgi enam: autorid, kes on taksonite hierarhilise positsiooni asjus eriarvamusel, on isegi sunnitud samale taksonile eri nimetustega viitama.

Uute fossiilidega selgub tihti, et mõni varem liigiks peetud organismirühm on hoopis perekond. See tekitab segadust nii taksonite hierarhilises süsteemis kui ka fossiilide kuuluvust kajastavate nimede andmisel. Pildil on juuraajastul elanud molluskite Inoceramus kivistised. FOTO: Wikimedia Commons

Selleks, et vältida Linné hierarhiapõhise nomenklatuuriga seotud probleeme, on pakutud teisigi nimetamissüsteeme. Neist üks tuntumaid on fülogeneetiline nomenklatuur, mille rahvusvaheline reeglistik kannab inglise keeles lühendatud nime PhyloCode (The International Code of Phylogenetic Nomenclature). Selles süsteemis väljendavad taksonite nimetused nendevahelisi põlvnevussuhteid ilma universaalsete hierarhiatasanditeta – hierarhilisus on pigem lokaalne ja suhteline.

Kuid ükski ainulist elupuud eeldav klassifikatsioon (põhinegu see siis evolutsioonilisel või kladistlikul taksonoomial) pole ideaalne süsteem näiteks genealoogilise diskordantsuse kontekstis. See on nähtus, kus üht bioloogilist süsteemi moodustavate üksuste (nt geenide) elupuud erinevad üksteisest ja neid sisaldava üksuse (nt liigi) omast. Kui seda arvesse võtaksime, poleks tulemuseks mitte üks kogu elusloodust hõlmav puu, vaid pigem midagi põimunud okstega põõsastiku taolist.

Kõigist mainitud probleemidest hoolimata on Linné süsteemil piisavalt palju toetajaid, kes taksonoomilise paradigma vahetusest kuuldagi ei taha. Eelkõige ajaloolisi põhjusi silmas pidades on see igati mõistetav, kuid ei tasu siiski unustada, et Linné hierarhia on paljuski konstrueeritud järjestus, mitte reaalsuse ainuline ja tõsikindel kajastus.