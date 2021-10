CERNi delegatsioon väisab Eesti ettevõtteid

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on koostöö CERNiga hoogsalt käima läinud ning seda kinnitab ka CERNi visiit Eestisse. «Koostöövõimalused nii suure organisatsiooniga puudutavad väga erinevaid valdkondi. Paljud Eesti ettevõtted on täna tegemas oma esimesi teadmusmahukaid projekte ja CERN võiks olla neile üheks suureks väljundiks ja koostööpartneriks. Hea näide on Eesti ettevõte Miltton Events, kes lõi hiljuti CERNile lahenduse 3D-keskkonnas virtuaalsündmuse loomiseks,» tõi minister esile.