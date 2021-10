​Vastus kliimamuutuste põhjuste suhtes ultraküüniliste tegelaste valveküsimusele: «Kuidas nii väike tegelane nagu inimene saab muuta nii suurt portsessi kui Maa kliima?» just laureaatide töödes – neis kõigis – sisaldubki.

Tegemist on komplekssete füüsikaliste süsteemidega, kus ka väike koostisosa või esmapilgul vähemõjukas tegur võib end näilise juhusega mõjusaks mängida. Syukuro Manabe on oma kliimaalase elutööga selgelt suutnud välja tuua need füüsikalised protsessid, mis kliima kulgu määravad – tema oli esimene, kes suutis luua Maa kliimat kirjeldava füüsikalis-matemaatilise mudeli ja leida ka usaldusväärse tulemuse selle kohta, kui palju soojemaks muutub kliima siis, kui süsihappegaasi kontsentratsioon atmosfääris kahekordistub. «Tema tööl tänapäevased, juba täiustatud kliimamudelid põhinevadki,» ütleb Tartu Ülikooli atmosfäärifüüsika kaasprofessor Velle Toll.