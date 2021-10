Ilmselt on jõhvikas kõige kauem meie looduses söödavana püsiv mari. Kuigi peamine jõhvika korjeaeg on septembris ja oktoobris, kannatab teda suhu pista ka kevadel lume alt vabanevatelt soomätastelt. Samuti on ta teada kui ravimtaim, mida on kasutatud ja kasutatakse väga erinevate hädade korral. Üldtuntud on tema vitamiinirohkus. Kuigi marjade hulk varieerub aastati ja jõhvikat leidub peaaegu kõigis soodes, saame siiski rääkida saagikuse erinevusest meie soodes. Rohkem leidub teda hõreda puurindega siirdesoodes. Kuivendatud kõdusoo- ja rabametsades me punetavaid jõhvikavälju harilikult ei kohta.