2021 aasta Nobeli keemiapreemia on antud Benjamin Listile (s. 1968) Max-Plancki Söeuuringute Instituudist, Mülheimis Ruhris, Germany and David MacMillanile (s. 1968) Princtoni Ülikoolist uute katalüsaatorite loomise eest. 20 aastat tagasi tehtud avastuse sisuks on see, et üsna väikesi orgaanilisi molekule on võimalik kasutada keemiliste reaktsioonide suunamiseks ning kiirendamiseks. Seda just katalüsaatorid teevad.