Nobeli füüsikaauhinnaga tunnustati panust kliimamudelite arengus

Kümmekond aastat hiljem lõi saksa meteoroloog Klaus Hasselmann mudeli, mis seob omavahel ilmastiku ja kliima, vastates sellega küsimusele, miks kliimamudelid võivad olla usaldusväärsed vaatamata asjaolule, et ilm on muutlik ja kaootiline. Ta töötas välja ka meetodid tuvastamaks jälgi, mida nii loodusnähtused kui ka inimtegevus kliimale jätavad. Tema meetodeid on kasutatud tõestamaks, et kõrgem temperatuur atmosfääris on tingitud justnimelt inimtekkelisest süsihappegaasi osakaalu suurenemisest atmosfääris.