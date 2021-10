Nobeli meditsiiniauhinna laureaatide töö aitab mõista, kuidas inimesed ümbritsevat keskkonda tajuvad

Meie võime tajuda puudutusi, sooja ja külma on aluseks meie igapäevasele suhtlusele maailmaga – see on ellujäämiseks lausa hädavajalik. Igapäevaelus on need aistingud küll iseenesestmõistetavad, kuid küsimus, kuidas saavad alguse närviimpulsid, mis meil temperatuuri ja rõhku tajuda aitavad, oli pikalt lahendamata. Tänavused Nobeli meditsiiniauhinna laureaadid selle ära lahendasidki.