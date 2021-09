Taimede juured aitavad mõista loodusliku valiku mõju

Uuringu juhtautor, Tartu Ülikooli makroökoloogia kaasprofessor Carlos Carmona kirjeldas, et teadlased kombineerisid erinevaid taimede tunnuseid ja andmeid. «Varem arvati, et maapealsed taimeosad annavad infot ka juurte kohta – kui taimel on suured ja õhukesed lehed, mis aitavad valgust püüda, siis võiks neil olla ka pikemad ja peenemad juured, mis aitavad mullast toitaineid kätte saada. Tuleb välja, et maapealsed taimeosad ja peenjuured on justkui erinevad maailmad. Meile nähtav tunnuste komplekt – lehed, varred jne – ütlevad väga vähe taime juurestiku kohta ja vastupidi. Samuti selgus, et maa-aluste taimeosade varieeruvus on kõikjal palju väiksem kui maa peal,» ütles Carmona pressiteate vahendusel.