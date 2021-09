Riigieelarve eelnõu kohaselt püsib teadusrahastus tasemel 1% SKPst

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles, et teaduse rahastamine on riigi üks prioriteete. «Järgmise aasta riigieelarve eelnõuga kinnitab valitsus, et hoiame teadmisi ja nutikaid lahendusi Eestis au sees,» ütles Kersna. «Kui tahame tulla edukalt toime ühiskonna ees seisvate väljakutsetega ja olla maailmas uute tehnoloogiate rakendajate eestvedajate seas, siis lihtsalt peame panustama teadus- ja arendustegevusse.»