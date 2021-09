Kummituslinn Bodie: kullapalaviku õitseajast on alles vaid varemed

Suved on Sierra Nevada siinsetel nõlvadel lühikesed ja suveööd jahedad, talved aga pikad, külmad ja lumised, nii et endisele linnakesele on kuude kaupa keeruline ligi pääseda. Raske on ettegi kujutada, kuidas selles troostitus paigas kunagi elati. Tänapäeval võib Bodie kõrvalist asukohta kõrgel mägedes ning eemal suurematest asulatest ja teedest pidada aga tõeliseks kingituseks: tänu sellele on linnake sedavõrd hästi säilinud. Ehkki Bodiest, mis kunagi mahutas ligi 10 000 elanikku, on praeguseks alles ainult sadakond hoonet, on see ometi üks Metsiku Lääne suurimaid ja esinduslikemaid kummituslinnu ning sellisena ka riikliku kaitse all.