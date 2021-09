Sotsiaalministeerium hakkab uurima, kuidas isasid lapsepuhkusele nügida

Selleks on käitumisteadlaste abiga käivitunud terve sekkumisprogramm, milles kasutatakse müksamise (ingl. k. nudging) metodoloogiat. Müksamisega (eesti k. ka «nügimine») tegelevad erinevate valdkondade teadlased ning selle peamine eesmärk on suunata inimesi käituma nii, nagu on neile endale kasulik. Seejuures jääb inimesele alles valikuvabadus – see tähendab, et alati on võimalik käituda teistmoodi.