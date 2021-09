Osoonikiht peaks taastuma sajandi keskpaigaks

Pildil madala osoonisisaldusega alad Antarktika kohal 2000. aasta septembris (vasakul) ja septembris 2018 (paremal). Lilla ja sininega on tähistatud piirkonnad, kus osooni on kõige vähem ning kollase ja punasega need, kus osooni on rohkem. FOTO: NASA/AP/Postimees