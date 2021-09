TalTechi teadlased loovad droonilahenduse terrorirünnaku ohvrite aitamiseks

TalTechi Seebecki elektroonikainstituudi professori Muhammad Mahtab Alami sõnul on terrorirünnaku korral iga andmekild ning selle saamiseks kulunud aeg kriitilise tähtsusega nii inimelude päästmiseks kui ka infrastruktuuri kaitsmiseks. «Kui inimestel pole võimalik tavapäraseid vahendeid kasutades abi kutsuda või kui infrastruktuur on terrorirünnakus kahjustada saanud, võib olukorra kontrolli alla saamine ja inimeste päästmine võtta aega tunde,» selgitab professor Alam, kes juhib Eesti, Itaalia ning Pakistani teadlastest ja ekspertidest koosnevat meeskonda.

«Terrorirünnakud on julgeolekuoht kõikjal maailmas ning kõige enam on terroristide sihiks avalikud ja suurte rahvahulkadega kohad, näiteks transpordi sõlmpunktid ja kaubanduskeskused. Neis paigus on päästeoperatsioonide jaoks vajaliku info hankimine aeganõudev ning see ongi kitsakoht, millele otsime oma uurimisgrupiga lahendust,» selgitab professor.