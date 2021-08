VPNide kasutamine on muutunud üha populaarsemaks, sest inimesed töötavad kodust ning neil on vaja turvalist juurdepääsu firmade serverites talletatavatele tööfailidele. FOTO: SASCHA STEINBACH

Kuna järjest rohkem inimesi töötab kodust, kasutatakse virtuaalseid privaatvõrke (Virtual Private Network – VPN) üha enam. Teadlased on aga leidnud, et need on haavatavad rünnakute suhtes, mille tulemusel kasutajate anonüümsus kaob.