Teadlased panid hiirte vanusega kadunud mälu taastuma

PNN on teatud rakuvaheainestruktuur ajus, mis stabiliseerib närvirakkude sünapseid. Neuroplastilisus on laias laastus aju võime muutuvate tingimustega kohaneda, ka näiteks vigastuste või haiguste korral, ning mälestusi luua. PNN aitab kontrollida aju neuroplastilisuse taset, heaks näiteks on, kuidas see pidurdab teatud hetkel väikelapse intensiivse arengu etapi, mil aju on välistele stiimulitele eriti vastuvõtlik ehk siis kõrge neuroplastilisusega.