ÜRO avaldas pessimistliku kliimaraporti

ÜRO Valitsustevaheline Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) tõdes, et Pariisi kliimaleppe 1,5 kraadi eesmärk ületatakse umbes sajandi keskpaigaks päris kindlasti, sõltumata sellest, kui agressiivselt inimkond süsiniku emissiooni kärbib. Seejuures öeldi, et ületada võidakse ka vähem ambitsioonikaks peetud eesmärk piirata soojenemine kahele kraadile.

Planeet on seni soojenenud vaid 1,1 kraadi võrra, kuid juba see on kaasa toonud enneolematu ja ohvriterohke looduskatastroofide rea. Ainuüksi sel suvel on tabanud maailma asfalti sulatavad kuumalained Kanadas, tänavaid jõgedeks muutvad uputused Hiinas ja ohjeldamatud maastikupõlengud Kreekas ja Californias.

«Juba aastakümneid on olnud selge, et Maa kliima on muutumas ja inimese mõju kliimasüsteemile on vaieldamatu,» ütles ta, lisades, et vaid murdosa senisest soojenemisest pole ühemõtteliselt inimtegevusele omistatav.