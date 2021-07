Vastuoluline väide: teadlased arvavad, et on leidnud vanimad loomade fossiilid

Kivistised leiti 1992. aastal Kanada Mackenzie mägedest paigast, kus on varasemast teada hulgaliselt sarnaseid tsüanobakterite tekitatud fossiile. Uuringu autori Elizabeth Turneri sõnul olid need ülejäänud struktuuridest oma keerukuselt niipalju, et need lihtsalt ei saanud olla bakterite tekitatud. Hetkel on tegu vaid kinnitamata hüpoteesiga, kuid kui ajakirjas Nature avaldatud uuringus esitatud väited kinnitust leiavad, tähendaks see olulisi ümberkirjutusi inimkonna teadmistes varaste organismide arengu kohta.