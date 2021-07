Praegu on vaid algus: kliimauuringud näitavad kuumalainete ja üleujutuste mitmekordset võimendumist

Konkreetsemalt näitavad teadusajakirjas Nature Climate Change avaldatud uuringu tulemused et juhul, kui kliimamuutuste trajektoori ei suudeta väärata ja kasvuhoonegaaside emissioonid tõusevad veelgi, võib kuumalainete esinemine tõusta aastaks 2050 võrreldes möödunud kolme kümnendi keskmisega kaks kuni seitse korda. Aastaks 2080 tõuseks tõenäosus aga koguni 21 korda. Sajandi lõpuks võib neid esineda keskmistel põhjalaiustel koguni iga kuue kuni 37 aasta tagant.

«Peame valmistuma veelgi enamateks rekordilisteks kuumalaineteks, mis ületavad eelnevaid kuumarekordeid mäekõrguselt,» ütles uuringu juhtivautor Erich Fischer The Independentile. «See on vaid üks lisatükk puslepildis, mis näitab meile, et selliste kuumariskide ära hoidmiseks, peame väga kiiresti kasvuhoonegaaside emissioone vähendama.»