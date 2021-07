Jupiteri röntgenvirmaliste müsteerium on lahendatud

Vasakul on näha Jupiteri põhjapooluse röntgenvirmaliste (lilla) projektsioon, paremal lõunapoolsed virmalised FOTO: NASA Chandra/Juno Wolk/Dunn/SWNS

40 aastat vana küsimus - mis põhjustab Jupiteril esinevaid röntgenvirmalisi - on nüüd vastuse leidnud. Astronoomid on esmakordselt kogu protsessi suutnud jälgida ning jõudnud järeldusele, et selline nähtus võib aset leida ka mujal universumis.