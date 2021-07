Rõugemäda haava peale - kuidas vana idamaade rahvatarkus kujunes vaktsiinide eelkäijaks

Oma 1734. aastal ilmunud raamatus «Filosoofilised kirjad» on prantsuse kirjanik ja filosoof Voltaire märkinud: «Kristlikus Euroopas sosistatakse, et inglased on hullud ja sõgedad: hullud, sest annavad oma lastele rõuged, et nad nendesse hiljem ei nakkuks; sõgedad, sest poogivad neile lastele heast südamest kindla ja jubeda haiguse, et ennetada halba, mille saabumine pole põrmugi kindel. Inglased omalt poolt ütlevad: «Ülejäänud eurooplased on arad ja ebainimlikud: nad on arad, sest kardavad oma lastele veidi haiget teha, ning ebainimlikud, sest lasevad neil ühel päeval rõugetesse surra».»