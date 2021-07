Teaduste akadeemia saab järgmisel aastal rahvusvahelise teadusnõukoja eesistujaks

Teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere hinnangul on tegemist loogilise jätkuga akadeemia liikmete panusele Euroopa kui terviku teaduse ökosüsteemi arendamisse. Sellistesse rollidesse kutsutakse vaid neid, kes on selgelt demonstreerinud suutlikkust maailma korrastada ja paremaks muuta.

Kutse sammasteks on tema hinnangul seda tüüpi saavutused nagu oli akadeemik Jüri Engelbrechti töö Euroopa teaduste akadeemiate föderatsiooni ALLEA presidendina 2006–2011 ja akadeemik Mart Saarma tegevus Euroopa Teadusnõukoja (European Research Council, ERC) asepresidendina 2013–2016.

Eesistumine annab võimaluse saada varajast teavet Eestit potentsiaalselt mõjutavatest võimalustest, ohtudest ja riskidest läbi akadeemilise kvaliteedikontrolli filtri. Samuti teavitada Eesti poliitikakujundajaid, et ennetada võimalikke probleeme juba enne nende ilmnemist.

Eesistuja roll on võimalus hoida päevakorras Eestile ja teistele väiksematele partneritele olulisi teemasid ja edastada vajalikke sõnumeid läbi sõsarakadeemiate. Lisaks annab eesistujapositsioon võimaluse vahendada infot Eesti teadlastest ja nende igapäevasest tööst.

Euroopa ISC loodi kümme aastat tagasi ning koosneb samanimelise teaduste akadeemiate ja juhtivate teadusseltside ülemaailmse ühenduse ICSU Euroopas paiknevatest liikmetest. Esimesed viis aastat (2011–2015) juhtis võrgustiku tööd Soome teaduste akadeemiate nõukogu. Alates 2016. aastast on eestvedaja olnud Šveitsi teaduste akadeemia.

ISCsse kuulub üle 200 teadusorganisatsiooni, mis tegutsevad nii loodus- kui ka ühiskonna- ja humanitaarteaduste vallas ja mille üheks oluliseks töövaldkonnaks on teaduspõhise maailmavaate tutvustamine ja arendamine.

Igast riigist on haaratud maksimaalselt üks loodusteaduste akadeemia või teadusnõukogu ning üks sotsiaal- ja/või humanitaarteaduste akadeemia. Klassikaliste teaduste akadeemiate kõrval on esindatud riiklikud teadusagentuurid, ülemaailmsed juhtivad teadusseltsid, teadlaste regionaalsed ühendused ja teadust toetavad või korraldavad sihtasutused kogu maailmast. ISC Euroopa sektsioonis on 49 institutsiooni.