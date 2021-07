100 aastat tagasi jõudis Eesti Vabariik maailmapoliitikasse ja liitus Rahvasteliiduga

Kuluaarides kõneldi, et teiste riikide suhtumine Eesti väljavaadetesse oli ülekaalukalt skeptiline või isegi otseselt vaenulik. 27. novembril tunnistas Laidoner välisminister Otto Strandmanile läkitatud kirjas, et «seisukord on meil siin väga vastik. Oled nii pool paluja, pool kerjaja. Minul isiklikult käib see väga närvide peale ja tunnen end kõvasti väsinud olevat kõigest sellest».