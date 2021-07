Eestlased hakkavad Euroopa Kosmoseagentuurile kuukulgurit arendama

Tellijale

Läinud nädalal teatasid Tartu Ülikooli observatoorium ja militaarrobotite tootja Milrem, et on alustanud koostööd Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA), et arendada agentuuri tulevaste missioonide jaoks kuukulgurit. Kuigi esialgu on veel palju lahtist, näevad asjaosalised siin suurt lootust, et tulevikus võiks algav koostöö tuua Eestisse aina enam kosmoseprojekte, muu hulgas ka reaalse kulguri ehituse.

«Me näeme, et kui inimkond liigub suurema asustuse suunas kõigepealt Kuul, siis on seal vaja skaleeritavat ja hinnalt mõistlikku tehnoloogiat. Usume, et siin on võimalus neil ettevõtetel, kes maa peal robotsõidukeid valmistavad, kasutada ära maapealseid arhitektuure ja lahendusi, et suuta Kuule toota kümneid ja sadu kulgureid, mille ühikuhind on mitu suurusjärku odavam kui senistel kuukulguritel,» selgitas Milremi eeliseid firma teadus- ja arendusdirektor Mart Noorma.

Isesõitvad autod Kuule

«Teeme Eestis ju praegugi automaatseid masinaid, mis on mõeldud keerulistes keskkondades liikumiseks. Meie kontekstis on selleks keskkonnaks metsad, mis on Marsi ja Kuu tingimustest mõistagi üsnagi erinevad keskkonnad. Üldloogika jääb aga samaks – on vaja eelandmeid, mille põhjal ennustada, kuhu liikuda, masinaid juhtivaid operaatoreid, aga samas ka vähendada nende operaatorite koormust,» lisas omalt poolt Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessor Mihkel Pajusalu.

Sõlmitud lepingu kohaselt hakkavad eestlased arendama ESA missiooni juhtimistarkvara planeerimise moodulit. Arendatav tööriist peaks ühilduma ESA olemasoleva pinnaoperatsioonide juhtimise tarkvaraga. Kogu asja eesmärk on luua alus süsteemile, milles inimene võimalikult vähe sekkuma peaks.