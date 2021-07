Toitumisnõustaja Otago ülikooli teadlaste skandaalsest kaalukaotusseadmest: igas teises valdkonnas oleks selline lähenemine välistatud

DentalSlim Diet Controli nime kandev vidin kinnitatakse kasutaja purihammastele, kus see siis visalt magnetite ja lukustuspoltide abil suud kinni hoiab. Kahemillimeetrise ava kaudu on patsiendil võimalik tarbida vaid vedelat toidupoolist. Töö autorite sõnul seade hingamist ega kõnelemist ei takista – see-eest olla tegemist tõhusa vahendiga võitlemaks nähtusega, mida autorid kutsuvad ülekaalulisuse epideemiaks.

Kirjelduse järgi võiks arvata, et leiutis kuulub keskaegsete piinamisvahendite nimekirja, kuid näib, et ka 2021. aastal on koolkondi, kus sellist lähenemist realistlikuks peetakse. «Antud uuring on hämmastav näide sellest, kuidas tahtlikust kaalulangetusest rääkides, seda uurides ja propageerides jäetakse inimlik ja väärikas kohtlemine tagaplaanile. Igas teises olukorras oleks selline alandav sekkumine välistatud,» ütleb Talumaa.