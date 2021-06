Teadusagentuur kutsub tunnustama parimaid teaduse populariseerijaid

ETAg-i teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik avaldab heameelt, et teaduskommunikatsiooni olulisusest ja sellega koos ka teaduse populariseerimisest räägitakse aina rohkem. «Seda enam on suur rõõm tõdeda, et Eesti Teadusagentuur on juba 15 aastat tunnustanud inimesi, kelle tegevus teaduse tutvustamisel ja propageerimisel on silma paistnud ja tänu kellele on nüüd ehk nii mõnigi asi selgem ja arusaadavam,» rääkis ta. Allik lisas, et infoküllases maailmas on eriti tähtis osata eristada tõenduspõhist informatsiooni valeuudistest ning mõista ja väärtustada teaduse mõju meie kõigi igapäevaelule. «Selle sõnumiga kutsumegi taas märkama ja tunnustama teaduse populariseerijaid.»