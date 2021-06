Gravitatsioonilained reetsid esmakordselt musta augu ja neutrontähe kokkupõrke

Pärast esimest gravitatsioonilainete tuvastamine 2015. aastal on aegruumi võngete mõõtmisest kujunenud tänapäeva füüsika oluline eesliin – kujundlikult öeldes on ilmaruumi uurijad saanud endale gravitatsioonilaine-observatooriumite näol uue meele, mille abil meie ümber toimuvat jälgida. Kui alguses oli iga lainete tuvastamine oluline teadusuudis, siis tänu lisandunud observatooriumitele on praeguseks jõutud juba nii kaugele, et kaardistada mustade aukude kokkupõrgete ajalugu.