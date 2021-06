Legendaarne Hubble’i kosmoseteleskoop on kriitilises seisus, elustamine pole õnnestunud

Kuigi teleskoop on lisaks oma peamisele pardaarvutile varustatud ka tagavaraga, pole sellegi käivitamine õnnestunud ning mõlemad masinad annavad käivitamiskäskluste peale sama veateadet. Tegu on esimese korraga pärast selle paigaldamist 2009. aastal, kui teadlased on üritanud tagavaraarvutit kasutada. Paigaldamise hetkel testiti seda aga põhjalikult ning ühtegi viga ei ilmnenud.

Viga on kriitiline, kuna peaarvuti ülesandeks on kogu Hubble’i teadusinstrumentide pargi haldamine. Teisisõnu, ilma arvutita ei ole võimalik teleskoopi enam kasutada. Hetkel paistab, et vea juur paikneb aparaadi mälumoodulis, kuna arvuti pole suutnud mälust infot lugeda ega seda sinna salvestada.

Hubble’i kosmoseteleskoop lennutati orbiidile 1990. aastal ning sellest ajast saadik on see olnud üks olulisemaid instrumente ilmaruumi kaardistamisel. Kuigi esialgu plaaniti Hubble’i elueaks vaid 10 aastat, on see üle ootuste hästi vastu pidanud ning seni on loodetud, et see kestab ka seni, kuni saab valmis tema järeltulija, James Webbi kosmoseteleskoop. Viimase kosmosesse jõudmise tähtajaks on hetke seisuga 2021. aasta november.