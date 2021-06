Vaktsiinide kombineerimine näitas esimeses uuringus tugevat immuunreaktsiooni

Samas on maailma uuringutest seni teada vaid seda, et inimestel, kes said esimesena AstraZeneca ja seejärel Pfizer-BioNTechi vaktsiini, ei esinenud märkimisväärselt rohkem kõrvalnähtusid. Teisisõnu, et selline kombineerimine on laias laastus ohutu. Kui efektiivne see Covid-19 neutraliseerimisel on, ei olnud seni teada.