Ajalooliselt on mesindus välja kasvanud metsmesindusest, kus mett varuti loodusest, teades nn tarupuid. 19. sajandi lõpus aga mindi suuresti üle raamidega tarudele. Tänapäeval on Eesti umbes 50 000 mesitaru. Arvuliselt enim on meil väikseid, kuni kümmekonna taruga hobimesilaid. Suurimates mesilates aga küündib tarude arv üle 150 ja seal on meevarumine juba põhitöö.