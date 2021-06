Balti vaimse koostöö konverentsil võetakse fookusesse matemaatika kui kaasaegse ühiskonna tugisammas

Konverentsi «Matemaatika ühiskonnale» teemavalik on seotud paljude eri valdkondade teadlaste rolliga kroonviiruse pandeemia ajal. Kui meditsiini- ja loodusteaduste ekspertide teenetest on palju räägitud, siis täppisteaduste, informaatika ja inseneeria panus pandeemiast jagu saamisel on teenimatult varju jäänud. Lisaks pandeemiaga seotud rakendustele käsitletakse matemaatika kasutamise võimalusi ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamiseks või leevendamiseks poliitikast geeniuuringuteni.

Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere ütles, et kroonviiruse pandeemia senine käik on selge tõestus, kui olulised on uurimisvaldkonnad, mida kiputakse pidama abstraktseteks ja mis justkui ei kõlba meie unistuste elluviimiseks. «Täna aga näeme, kui selge pilk maailma olemusest oli Galileo Galileil. Igasuguse kahtluseta on selge, et matemaatika ei ole mitte ainult «keel, milles Jumal on kirjutanud universumi». Matemaatika on käepärane ja võimas tööriist, mis loob tohutu kasu ühiskondadele, kel on piisavalt tarkust selle kasutamiseks.»