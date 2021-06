Eesti teadlased hakkavad kujundama teadust ja innovatsiooni kogu Euroopas

Üks tuumikarutelusid keskendub sellele, kuidas viia olemasolev tarkus poliitiliste otsuste tegemise lahutamatuks komponendiks. «Kroonviiruse pandeemia tegi kogu maailmas selgeks, kui oluline on kogu Euroopa, aga ka riikide ja regioonide tasemel teadusnõustamine kriisiolukorras. Teadmised ja hea nõu on ju paljudes kohtades olemas, aga üsna sageli ei jõua see sinna, kus seda hädasti vajatakse,» sõnas Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.

«Peamine küsimus on: kuidas ühildada omavahel Euroopas juba toimivad üleeuroopalised, riiklikud, regionaalsed ja sektoripõhised teadusnõustamise mehhanismid, nii, et need toimiksid laitmatult ja omavahel harmoneeritult.»

Soomere valiti eelmisel aastal Euroopa riikide peateadurite foorumi eesistujaks, mistõttu ta on kutsutud esitlema nii Eesti teadusnõustamise kogemust kui ka jagama eri riikidest pärinevaid koroonapandeemiaga seonduvaid õppetunde. Akadeemik Maarja Kruusmaa kuulub alates eelmisest sügisest Euroopa Komisjoni peateadurite seitsmeliikmelisse rühma.

Teaduse ja innovatsiooni omavahelisi seoseid kommenteeris Soomere järgmiselt: «Kui veidi utreerida, siis juba teadmuspõhise juhtimisteaduse üks rajajaid Peter Drucker teadis: et kui rakendame uued teadmised tuntud ülesannetele, saame protsessid efektiivsemaks. Innovatsioon sünnib aga siis, kui rakendame uued teadmised uute ülesannete lahendamiseks. Efektiivsus ei ole innovatsiooni vastand, aga need on kaks eri asja».