Me ei saa end küll võrrelda põhjaaladega, kus on polaarpäev, kuid juunikuised valged ööd on ka meie laiuskraadil midagi lummavat. Kuigi Eesti on suhteliselt väike maa, on meil siiski oma piirkondlikud eripärad. Siinsel kaardil on esitatud päikese tõusu kellaaeg (suveaja järgi). Nii hilineb päiksetõus Lääne-Saaremaal Kirde-Eestiga võrreldes üle poole tunni. Sõnajalaõis peab enne päeva algust leitud olema!