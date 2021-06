RMK leidis seire käigus uusi üllatavaid metsiste elupaiku

«Tegemist on aladega, kus metsiseseiret tavapäraselt ei tehta, seetõttu oli iga metsise olemasolule viitav vaatlus meeldivaks üllatuseks,» lausus RMK looduskaitseosakonna elurikkuse seire spetsialist Margus Pensa.

«Positiivse avastusena leidsime metsist ka Eesti soojuselektrijaama tuhaplatoo naabruses Kõrgesoos, kus leidus samuti palju jälgi ja nähti vähemalt kaht kukke. Läbi kahe linnuatlase koostamise perioodi – see on peaaegu 40 aastat – on Kõrgesoo olnud metsise levikuandmetes valgeks laiguks, kust teda pole leitud,» lausus Pensa.