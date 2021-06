Eesti noorte teaduste akadeemia valis uue presidendi ja juhatuse

Uus juhatus plaanib jätkuvalt seista noorteadlaste huvide eest, eriti selles, mis puudutab teadusrahastust ja karjääritrajektoori, panustada teaduse populariseerimisse ja Eesti ühiskonna teaduspõhisusse. Uuele juhatusele soovib edu lahkuv juhatus: Mario Kadastik, Tuul Sepp, Katrin Tiidenberg, Innar Liiv, Anastasiya Astapova.

ENTA on iseseisev, 2017. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on esindada Eesti noorte teadlaste huve, panustada teaduse ja ühiskonna arengusse ning selgitada ja suurendada teaduse rolli ühiskonnas. Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liikmed on väljapaistvad ja aktiivsed doktorikraadiga kuni 41-aastased teadlased ning juhatuse volitused kestavad kaks aastat.