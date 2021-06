Kliiniline psühholoog Kariina Lehis: epideemia mõjusid peame veel kaua klaarima

Alati ei olegi vaja teha geeniuuringut, et ohumärke näha, piisab pilguheidust suguvõsa ajalukku. Kui ohumärgid on olemas, siis on võimalik teadlikumalt oma eluga midagi ette võtta. Kui suguvõsas on esinenud depressiivsust või muid vaimseid probleeme, siis tasub eriti tähelepanelikult hoolitseda nii oma vaimse kui ka füüsilise tervise eest: toituda tasakaalukalt, magada piisavalt, mitte ahmida endale liiga palju tööd ja õppida stressi maandama. Nii saab probleeme ennetada ning ka kiiremini raskustest üle, kui need peaksid tekkima.

Teine pool on keskkond, aga perekonnas kipuvad need asjad segamini minema. Ühest küljest on meil oma vanemate geenid, teisest küljest loovad vanemad keskkonna, mis on nende geenide nägu. Kui lapsel on näiteks ärev vanem, kes kogu aeg pabistab ja hoiatab kõikvõimalike ohtude eest ning seab nendest hoidumiseks lõputult reegleid ja piiranguid, siis võtab laps eeskuju ja muutub ka ise ärevamaks ja ettevaatlikumaks. Lisaks on ta saanud vanemalt poole geneetilist materjali, millesse on sisse kirjutatud tavapärasest enam ärevust.

Selge on see, et lapsepõlvest saavad alguse paljud probleemid, mida inimesed teinekord elu lõpuni klaarivad. Samas ei saa öelda, et elu on tuksis, kui geenidesse on sisse kirjutatud keskmisest enam tundlikkust. Enda emotsioonidest teadlikud vanemad, kes on kujundanud aktsepteeriva ja toetava kodukeskkonna, mudeldavad seda ju lastelegi. Laps õpib tundlikkust heas mõttes ära kasutama, on võimeline täiel rinnal elama ning oma potentsiaali ära kasutama. Ja täiskasvanuna saame ju teadlikult endaga tööd teha ning oma elu kujundada.

Kuidas teile kliinilise psühholoogina tundub, kas vaimse tervise probleemid on viimasel ajal sagenenud?

Tahaks vastata «jah», aga seda on raske hinnata, sest olukorras, kus vaimse tervise probleemid pälvivad avalikkuses palju tähelepanu, pöördutakse psühholoogi poole ka kergemate ja alles algavate probleemidega. Iseenesest on see suurepärane, sest nii on võimalik raskemaid probleeme ennetada. Teisalt võivad tähelepanul ka varjuküljed olla. Inimesed kipuvad tajuma negatiivseid emotsioone kui midagi sellist, millest peab ilmtingimata kohe kiiresti lahti saama, ja võivad seetõttu üle reageerida.

Tegelikult on kõik emotsioonid evolutsiooniliselt vajalikud. Näiteks on täiesti normaalne olla aeg-ajalt pinges ja tunda ärevust. Ma ei räägi siin loomulikult patoloogilisest ärevusest, mis takistab normaalset toimimist ega lase magada. Ärevus koos tugevamalt väljendunud hirmuga on kõige olulisem ellujäämist toetav emotsioon ning kui see oleks meeldiv, oleksime ammu auto alla jäänud või mingil muul viisil elu kaotanud.