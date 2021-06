Rannaniidud vajavad tõhusat hooldust: riigilt saadav niidutoetus on metsatoetusest suurem

Tartu ülikooli uuringute käigus on leitud, et ehkki korralikult karjatatud, on siinsed rannaniidud maas pesitsevate ja seal toitu otsivate kahlajate jaoks liiga kitsad. Seda paljus ka nõukogude ajal rannaniitude kõrgematele osadele istutatud metsa tõttu, mis aga lindudele ei sobi, sest nad on avamaastiku liigid ja kitsastel aladel pesitseda ei saa.