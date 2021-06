24 000 aastat Siberis jääs olnud keriloom ärkas ellu ja paljunes

Ajakirjas Current Biology ilmunud uurimistöö kaasautor Stas Malavin ütles AFP-le, et see avastus tekitas põnevaid küsimusi selles osas, milliseid mehhanisme mitmerakne loomake oma pika puhkuse üle elamiseks kasutas.

«Meie uurimus on praegu suurim tõend selle kohta, et mitmerakulised loomad võivad elada üle kümneid tuhandeid aastaid krüptobioosi, see on seisund, kus metabolism on pea täiesti peatunud,» ütles Malavin, kes töötab Venemaa Puštšino pinnaseteaduse füsiokeemia ja bioloogiliste probleemide instituudis.