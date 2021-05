Kui palju on Läänemeres ohtlikke aineid? Eesti teadlased annavad ülevaate

Inimtegevus on suurel määral kiirendanud Läänemere eutrofeerumist, kuid inimene vastutab otseselt ohtlike ainete sattumise eest merre. Kemikaalid hakkasid Läänemerd reostama 19. sajandil, kui edenes raske- ja keemiatööstus ning võeti kasutusele mineraalväetised ja taimekaitsevahendid. Hiljem on merd üha enam reostanud farmaatsiatööstus ja sellega seotud ravimireostus ning olmekeemia laialdane tarvitamine.

Aastal 2010 avaldatud Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni ehk Helsingi komisjoni (HELCOM) ülevaate järgi oli Läänemeri ajavahemikuks 1999–2007 ohtlike ainetega tugevalt reostunud mereala. Kogu Läänemere avaosa, kui Lääne-Kattegat välja arvata, hinnati ohtlike ainetega reostatuks. 144 uuritavast piirkonnast oli ainult seitse ohtlike ainetega reostumata.

Läänemere seisundit mõjutavad tegurid ja nende omavahelised seosed FOTO: Horisont

Ohtlikke aineid seiratakse

Pinnaveekogude seisundit hinnates on tänapäeval Euroopa Liidus vaatluse all ühtekokku 76 ainet või ainerühma, neist 45 jälgitakse ühtemoodi kogu Euroopas ja 31 on Eestis olulised vesikonnaspetsiifilised saasteained. Nii pinna- kui ka põhjavees ei tohi ohtlike ainete sisaldus ületada piirväärtusi. Kui selgub, et mingit ohtlikku ainet leidub üle piirmäära, tuleb teha kindlaks saasteallikas ning välistada edasine reostamine. Et saada ülevaade ohtlike ainete olemasolust ja levikust, on välja töötatud seireprogrammid, mida täiendavad spetsiaalsed uurimisprojektid.

Siiani on niisuguste uuringute korraldamist takistanud rahanappus: ohtlike ainete analüüsimine on väga kulukas tegevus, sest nõuab kalleid seadmeid ja oskuslikku kaadrit. Paljudel Läänemere-äärsetel riikidel, sh Eestil, pole tänini tehnilist suutlikkust tuvastada keskkonnaproovidest väikseid ohtlike ainete kontsentratsioone.

Muu hulgas kuuluvad ohtlike ainete hulka raskmetallid: elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd), koobalt (Co), kroom (Cr), tina (Sn), tsink (Zn), nikkel (Ni), plii (Pb) ja vask (Cu). Neist kõige ohtlikumad on elavhõbe, kaadmium, nikkel ja tina, kuna neil metallidel ei ole organismides otstarvet. Keemias ja tok- sikoloogias on sõnal raskmetall veidi erinev tähendus. Toksikoloogias nimetatakse raskmetallideks elule ohtlikke metalle, mistõttu on sellesse rühma arvatud ka kaalult kerge alumiinium (Al) ja poolmetall arseen (As).

Metallid on algupäraselt looduslikud, seetõttu leidub neid ka meres, kuigi väga väikestes nn foonikontsentratsioonides. Ent inimtegevuse mõjul on nende sisaldus suurenenud. Metallide puhul on võtmekoht organismi sisenemine, mida soodustab seos orgaanilise molekulijupiga, näiteks on orgaanilised tinaühendid (nt tributüültina, TBT) ja metüleeritud elavhõbe tunduvalt mürgisemad.

Raskmetallide reostus pärineb eelkõige rasketööstusest ja kaevandustest, ent arseeni kasutatakse ka näriliste tõrjes ning pestitsiidide, puidukaitsevahendite ja varem ka värvide koostises. Tinaühendeid, mille põhiallikad on kaevandused ja metallitööstus, on laialdaselt tarvitatud ka laeva- ja paadivärvide koostises, et takistada vee-elustiku (vetikad, käsnad, karbid, teod) pealekasvu. Kuna metallid ei lagune keskkonnas ega organismides, kuhjuvad nad suuremal või vähemal määral setetes ja põhjaelustikus. Kalades, kes toituvad põhja selgrootutest, kogunevad toiduga kaasnevad metallid põhiliselt lihaskoesse ja maksa.